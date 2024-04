FOTO A plans in hohote langa Andrei Nicolescu! Fotoreporterul GSP a surprins imaginile durerii la Dinamo

Articol de Cristi Preda (foto), Romeo Ene - Publicat marti, 02 aprilie 2024, 10:41 / Actualizat marti, 02 aprilie 2024 11:15Dinamo a pierdut doua puncte imense in perspectiva salvarii de la retrogradare. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a remizat cu Petrolul pe "Arcul de Triumf", scor 1-1, dupa un gol primit in minutul 90+13. Arbitrul Fesnic a acordat un penalty controversat la ultima faza a meciului, iar dinamovistii au fost surprinsi in lacrimi la finalul partidei."Cainii" au fost ... citește toată știrea