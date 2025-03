FOTO A transformat tenisul in arta! Ramasa fara clasament, a imbratisat cariera de model

Articol de Andra Mocanu - Publicat joi, 13 martie 2025, 17:30 / Actualizat joi, 13 martie 2025 18:32Vlada Koval (23 de ani) este o jucatoare de tenis din Rusia. Cea mai buna pozitie in clasamentul WTA a fost 339, dar rusoaica impresioneaza prin latura artistica.Vlada a fost o junioare promitatoare a Rusiei. In circuitul ITF Junior urcase pana pe locul 63 mondial, in ianuarie 2017. Doi ani mai tarziu debuta pentru tara ei in Fed Cup.GALERIE FOTO. Vlada Koval a transformat tenisul in arta: ... citește toată știrea