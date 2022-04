FOTO A venit marele anunt! Sharapova a asteptat ziua ei pentru a-si incanta fanii cu noua veste

Articol de GSP - Publicat miercuri, 20 aprilie 2022, 10:30 / Actualizat miercuri, 20 aprilie 2022 11:17Maria Sharapova, fost numar 1 mondial in ierarhia WTA, a anuntat ca este insarcinata chiar in ziua in care a implinit 35 de ani."Inceputuri pretioase!!! Sa mananc tort pentru doi a fost intotdeauna specialitatea mea", a scris Sharapova pe Instagram, alaturi de o poza in care se mandreste cu noua postura.FURTCharles Leclerc, jefuit pe strada, in timp ce dadea autografe! Paguba de 300.000 ... citeste toata stirea