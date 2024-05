FOTO Abandon si imagini greu de privit * Carlos Alcaraz, accidentare urata la Rio de Janeiro! S-a retras dupa doar doua game-uri si risca sa rateze urmatoarele turnee

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 21 februarie 2024, 03:36 / Actualizat miercuri, 21 februarie 2024 04:19Carlos Alcaraz, 20 de ani, favoritul principal al turneului ATP 500 de la Rio de Janeiro, s-a accidentat urat in meciul contra brazilianului Thiago Monteiro, disputat in aceasta dimineata in turul secund. Spaniolul si-a luxat glezna in al doilea punct al intalnirii. A mai rezistat doar cateva minute, apoi a abandonat la scorul de 1-1.Ghinion teribil pentru al doilea jucator al ... citește toată știrea