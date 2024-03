FOTO Accidentat in derby-ul Craiovei, internationalul "tricolor" si-a varsat nervii pe staff

Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 10 martie 2024, 22:32 / Actualizat duminica, 10 martie 2024 22:34Vladimir Screciu (24 de ani) s-a accidentat in minutul 55 al meciului FCU Craiova - Universitatea Craiova, din ultima runda a sezonului regular. Scorul era 1-0 pentru formatia lui Mititelu in acel moment.Universitatea Craiova a facut o prima repriza modesta in derby-ul Baniei. Ivaylo Petev, antrenorul oaspetilor, a facut o singura modificare la pauza, fortand in atac cu Andrei Ivan. ... citește toată știrea