FOTO Adrian Mititelu, exasperat la FCU Craiova - U Cluj * Reactie furioasa la o decizie de arbitraj

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 27 aprilie 2024, 19:19 / Actualizat sambata, 27 aprilie 2024 19:19Adrian Mititelu, finantatorul de la FCU Craiova, a avut o reactie nervoasa in repriza a doua a partidei cu U Cluj, din etapa #7 a play-out-ului Superligii.La scorul de 2-1 pentru FCU Craiova, oltenii au cerut insistent un penalty, in minutul 62. Juan Bauza a fost impins de Dan Nistor si a cazut, dar nu s-a acordat nimic.FOTO. Adrian Mititelu, exasperat in FCU Craiova - U Cluj+13 ... citește toată știrea