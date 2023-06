Articol de David Marinescu - Publicat luni, 12 iunie 2023 23:10 / Actualizat marti, 13 iunie 2023 00:30Dinamovistul Ahmed Bani (20 de ani) s-a relaxat in perioada de vacanta in Italia.Unul dintre cei mai buni jucatori ai "cainilor" in sezonul recent incheiat cu promovare, Bani a plecat in concediu in sudul Italiei, unde s-a plimbat prin Positano sau Capri.In insula, mijlocasul s-a intalnit cu fotbalistul lui PSG Marco Verratti (30 de ani) cu care a facut o poza.El a postat imaginea pe ... citeste toata stirea