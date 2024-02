FOTO Aici vor sta "tricolorii" la EURO 2024 * 3 hoteluri de lux, in 3 orase diferite

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 23 februarie 2024, 11:00 / Actualizat vineri, 23 februarie 2024 11:56UEFA a stabilit cele 3 hoteluri in care va sta nationala Romaniei in Germania, in timpul EURO 2024."Tricolorii" vor fi cazati in Munchen, Koln si Frankfurt, adica in orasele in care vor juca cele 3 meciuri din grupa E. INFINITY Hotel & Conference Resort, din Munchen, Radisson Blu Hotel, din Frankfurt si Koln vor fi casele delegatiei Romaniei in Germania.Inter MiamiDriblingul cu ... citește toată știrea