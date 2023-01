FOTO Alta izbucnire! Djokovic a mers direct la arbitru si i-a cerut sa-l dea afara din arena: "E complet beat!" + noi emotii cu accidentarea la picior, Nole a primit tratament la vestiar

Articol de GSP - Publicat joi, 19 ianuarie 2023, 14:31 / Actualizat joi, 19 ianuarie 2023 14:45Novak Djokovic (35 de ani, #5 ATP) a avansat in turul III de la Australian Open, dupa victoria in patru seturi reusita in fata francezului Enzo Couacaud (27 de ani, #191 ATP), scor 6-1, 6-7 (5), 6-2, 6-0, dupa doua ore si 55 de minute de joc. La jumatatea setului patru, fostul lider mondial a avut o discutie aprinsa cu arbitrul, deranjat fiind de un spectator.Sarbul a avut emotii contra lui Enzo ... citeste toata stirea