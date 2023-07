Articol de Roxana Fleseru, Raed Krishan (foto) - Publicat luni, 24 iulie 2023, 07:41 / Actualizat luni, 24 iulie 2023 08:49Andrei Anghel (25 de ani) s-a clasat pe pozitia 34 in seriile probei de 100 m spate de la Campionatele Mondiale de Inot de la Fukuoka, cu un timp de 55.77 secunde, aproape de cel mai bun timp al sau.Andrei Anghel a debutat la un Campionat Mondial de seniori in bazin de 50 de metri la Fukuoka. Inotatorul roman in varsta de 25 de ani a ajuns la zona mixta vizibil marcat ... citeste toata stirea