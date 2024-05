FOTO Anul asta fara "invazie" * Numarul ridicol de bilete pe care ultrasii lui Dinamo il vor primi la returul barajului cu Csikszereda

Articol de Romeo Ene - Publicat luni, 13 mai 2024, 16:40 / Actualizat luni, 13 mai 2024 18:13Dinamo a scapat de retrogradarea directa. Trupa lui Zeljko Kopic (46 de ani) a invins-o pe UTA Arad, scor 2-0, in ultima etapa a play-out-ului, a fost ajutata de rezultatele indirecte si va juca barajul de mentinere in Superliga cu Csikszereda. Daca meciul tur are sanse mari sa se joace pe Arena Nationala, stadion unde "cainii" vor putea cumpara un numar impresionant de bilete, returul are loc pe un ... citește toată știrea