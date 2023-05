Articol de Raed Krishan (foto), Adrian Jitea - Publicat joi, 11 mai 2023, 23:00 / Actualizat joi, 11 mai 2023 23:03Dinamo s-a impus in deplasarea cu Otelul scor 2-0, si a stricat petrecerea de promovare in Liga 1 a galatenilor. In minutul 76, Dan Panait (26 de ani), fundasul gazdelor, a fost la un pas de o accidentare grava.Calcule pentru promovare dupa victoria lui Dinamo:Poli Iasi este matematic in Liga 1. Otelul si Dinamo sunt singurele care mai pot obtine promovarea directa;Otelul are ... citeste toata stirea