FOTO Arbitraj PRAF la Botosani - FCU Craiova: penalty clar, intors cu VAR + eliminare usoara

Articol de Romeo Ene - Publicat duminica, 14 aprilie 2024, 13:57 / Actualizat duminica, 14 aprilie 2024 15:52Meci cu multe faze de arbitraj discutabile la meciul dintre Botosani si FCU Craiova. Gazdele au primit un penalty in prima repriza, care le-a fost anulat dupa ce Iulian Calin, "centralul" partidei, a revazut reluarea la VAR, care arata clar contactul. Apoi, in repriza a doua, a acordat un penalty pentru moldoveni pe care nu-l vazuse in prima faza, dupa care l-a eliminat usor pe ... citește toată știrea