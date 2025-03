FOTO Atleta-fotomodel din Bucuresti tocmai a doborat un record vechi de 29 de ani!

Articol de Andrei Craitoiu, Daniel Grigore - Publicat duminica, 09 martie 2025, 17:46 / Actualizat duminica, 09 martie 2025 17:47Maria Mihalache, 21 de ani, a stabilit un nou record national de tineret in proba feminina de 60 de metri, oprind cronometrul la 7.26 secunde in cadrul Campionatului European de Atletism in Sala, desfasurat in Apeldoorn, Olanda.Maria Mihalache, multipla campioana nationala la atletism, a reusit astazi unul dintre cele mai impresionante sprinturi ale carierei, ... citește toată știrea