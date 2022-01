FOTO Atmosfera de meci mare in amicalul de azi al Petrolului * Cat s-a terminat

Articol de GSP - Publicat sambata, 22 ianuarie 2022, 20:20 / Actualizat sambata, 22 ianuarie 2022 20:29Petrolul Ploiesti, liderul la zi din liga secunda, a remizat sambata cu Astra Giurgiu, scor 1-1, in primul amical din 2022.Amicalul de la Campina s-a disputat in conditii speciale - doua reprize de cate 50 de minute. Giurgiuvenii au fost cei care deschis scorul, prin Dragu, in minutul 48. Egalarea a venit in minutul 75, cand Takayuki Seto a punctat pentru Petrolul.Ultrasii Petrolului au ... citeste toata stirea