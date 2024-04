FOTO Batut de fani si suspendat pe viata, luptatorul de MMA care a lovit o "ring girl" vine cu explicatii: "Am un mesaj pentru Maria"

Articol de David Marinescu - Publicat marti, 23 aprilie 2024, 10:43 / Actualizat marti, 23 aprilie 2024 12:06Luptatorul iranian Ali Heibati se afla in centrul unui scandal urias dupa o gala de MMA care a avut loc vineri. Inainte de lupta a lovit-o cu piciorul pe una dintre fetele care anunta startul luptei. A fost batut de fani dupa lupta si a fost suspendat pe viata. Iar acum a avut o prima reactie.Intr-o gala MMA care a avut loc in Rusia, Ali Heibati, care traieste de mai multi ani in ... citește toată știrea