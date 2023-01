FOTO Camila Giorgi risca inchisoarea * Doctorul a recunoscut tot: "A cerut certificate false!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 06 ianuarie 2023, 17:44 / Actualizat vineri, 06 ianuarie 2023 18:16Camila Giorgi (31 de ani, 66 WTA) este in continuare cercetata dupa ce a obtinut certificat fals de vaccinare impotriva Covid. Medicul sau, Daniela Grillone Tecioiu, a recunoscut tot.In februarie, medicii Daniela Grillone Tecioiu si Erich Volker Goepel au fost arestati in urma unui dosar al Procuraturii din Vicenza, in care au fost anchetati pentru fapte contrare indatoririlor de serviciu, ... citeste toata stirea