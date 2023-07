Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 14 iulie 2023 23:35 / Actualizat vineri, 14 iulie 2023 23:50Rapidistii au cerut un penalty in minutul 41 al meciului cu Sepsi, din prima runda a sezonului 2023/2024 din SuperLiga. In repriza secunda, covasnenii s-au considerat dezavantajati la reusita lui Stefanescu, anulata pentru ofsaid.Rapid a controlat prima repriza a disputei cu Sepsi. Giulestenii si-au creat o multime de ocazii, iar fanii au considerat ca in minutul 41 au fost nedreptatiti de ... citeste toata stirea