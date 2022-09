foto Cariera Serenei Williams, in cifre * 5 lucruri remarcabile dupa retragerea din tenis

Articol de GSP - Publicat sambata, 03 septembrie 2022, 10:47 / Actualizat sambata, 03 septembrie 2022 11:51Serena Williams (40 de ani) s-a retras din tenis!Legendara jucatoare a pierdut cu Aija Tomljanovic (29 de ani, 46 WTA) la US Open (5-7, 7-6, 1-6) in ceea ce a reprezentat ultimul meci al carierei.Legendara sportiva a jucat ultimul meci din cariera acasa, la US Open, adica exact la turneul unde castiga primul titlu de Grand Slam din cariera, in 1999. Iata 5 cifre remarcabile la finalul ... citeste toata stirea