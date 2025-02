FOTO Cariera Simonei Halep in zece prime pagini din Gazeta Sporturilor

Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 05 februarie 2025, 09:26 / Actualizat miercuri, 05 februarie 2025 09:26Simona Halep (33 de ani) si-a anuntat retragerea din tenis la Transylvania Open, lasand in urma o cariera bogata in momente de tot felul, de la tristetea infrangerilor in turneelor de Mare Slem la bucuria reusitei in astfel de turnee. Gazeta Sporturilor i-a cinstit cariera de fiecare data si a consemnat aceste intamplari dintr-o cariera prodigioasa."Sunt o persoana foarte ... citește toată știrea