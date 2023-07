Articol de Andra Mocanu - Publicat vineri, 07 iulie 2023, 10:30 / Actualizat vineri, 07 iulie 2023 11:51Simona Halep (31 de ani) si-a investit o parte din bani intr-un hotel de lux in Mamaia Nord, pe care l-a inaugurat in urma cu trei ani. Denumit LOTUS Studios, stabilimentul este situat in zona "de fite" a statiunii, "la 100 de metri de mare" conform paginii oficiale.Hotelul este construit in sistem aparthotel si cuprinde un numar total de 20 de apartamente.Majoritatea au o suprafata ... citeste toata stirea