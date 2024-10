foto Ce a fost asta?! Autogol incredibil in UTA Arad - Gloria Buzau * Eugen Neagoe a ramas inmarmurit! Nimeni nu a inteles ce s-a intamplat

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat sambata, 26 octombrie 2024, 14:14 / Actualizat sambata, 26 octombrie 2024 14:57Diego Ferraresso a fost autorul unui autogol incredibil in meciul dintre UTA Arad si Gloria Buzau. Fundasul bulgar si-a invins propriul portar cu o lovitura de cap imparabila.Faza s-a intamplat in minutul 30. Echipa lui Mircea Rednic a intrat in avantaj dupa o gafa monumentala a lui Ferraresso.+7 FOTOAutogol incredibil in meciul dintre UTA Arad si Gloria Buzau * Eugen ... citește toată știrea