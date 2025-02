FOTO Ce facea Dan Sucu in timp ce Sumudica era agresat de suporteri si ameninta cu demisia * A postat si imaginile

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 18 februarie 2025, 10:25 / Actualizat marti, 18 februarie 2025 10:25Dan Sucu, actionarul majoritar de la Rapid, a lipsit de la meciul pe care giulestenii l-au castigat luni seara, in fata celor de la FC Botosani, scor 1-0, in etapa 27 din Superliga. Prezenta constanta in Giulesti, Sucu a avut de facut o alegere.In aceeasi seara, Genoa, club pe care l-a cumparat la finalul anului trecut, a avut meci pe teren propriu, castigat in fata Veneziei, scor 2-0. ... citește toată știrea