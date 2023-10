Articol de David Marinescu - Publicat marti, 10 octombrie 2023, 11:30 / Actualizat marti, 10 octombrie 2023 13:07Vasilica Cristocea, fostul mijlocas de la FCSB sau Farul , ajuns la 43 de ani, creste tineri fotbalisti in Dobrogea natala. Retras definitiv in 2016, e antrenor la Victoria Cumpana, in Liga a 4-a din Constanta.Au trecut mai bine de 15 ani de cand Gigi Becali il achizitiona pe Cristocea de la Farul. Fostul "decar" al dobrogenilor de la inceputul anilor 2000 se transfera in Ghencea ... citeste toata stirea