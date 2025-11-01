Editeaza

FOTO Ce s-a intamplat pe gazon dupa thriller-ul Dinamo - CFR Cluj: sute de copii pe teren, dar si obscenitati!

Sursa: Gazeta Sporturilor
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 05:32
12 citiri
Articol de Cristi Preda (foto), Remus Dinu, Tudor Belivaca - Publicat vineri, 31 octombrie 2025 23:17 / Actualizat sambata, 01 noiembrie 2025 02:45
Victoria dramatica reusita de Dinamo in fata CFR-ului, scor 2-1, i-a entuziasmat peste masura pe suporterii bucurestenilor. Cei mai mici dintre ei au invadat gazonul imediat dupa fluierul final, declansand o adevararta sarbatoare pe gazonul Arenei Nationale. N-au lipsit din meniu scandarile vulgare, la care copiii au aderat dupa ce au primit unda ...citește toată știrea

