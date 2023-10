Articol de Vlad Nedelea, Andrei Petrescu, Iosif Popescu (video), Raed Krishan (video) - Publicat luni, 16 octombrie 2023, 00:36 / Actualizat luni, 16 octombrie 2023 00:38Romania a obtinut cea mai clara victorie din campania preliminara pentru EURO 2024, 4-0 cu Andorra. "Tricolorii" au interactionat cu cei peste 21.000 de copii prezenti in tribunele Arenei Nationale.Romania a avut parte de un sprijin remarcabil la disputa cu Andorra. Copiii sub 14 ani prezenti in tribune au strigat din ... citeste toata stirea