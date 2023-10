Articol de Viorel Tudorache, Marius Margarit - Publicat joi, 12 octombrie 2023, 18:36 / Actualizat joi, 12 octombrie 2023 19:15Putinii spectatori veniti pe "Arcul de Triumf" la Romania U20 - Anglia U20, dar si telespectatorii prezenti in fata micilor ecrane, au ridicat din sprancene la startul partidei. Marea lor nedumerire: identitatea personajului surprins langa selectionerul Costin Curelea.Imbracat casual, in civil, nu in insemnele echipei nationale, barbatul a aparut la intonarea ... citeste toata stirea