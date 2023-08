Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea - Publicat marti, 15 august 2023, 17:30 / Actualizat marti, 15 august 2023 17:39Dinamo - FC Botosani 1-0 a inchis etapa a 5-a de campionat. Meciul s-a jucat pe Arcul de Triumf cu aproape 5.000 de spectatori in tribune. Brigada de arbitri delegata la acest joc l-a avut in frunte pe Adrian Cojocaru, iar rezerva acestuia a fost Andrei Antonie.Oficialii jocului au permis insa disputarea primei reprize in conditii de joc neregulamentare. Terenul n-a ... citeste toata stirea