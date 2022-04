FOTO "Comoara" lui Andrei Ivan * Idila cu o fosta gimnasta, secretul atacantului oltean

Articol de GSP - Publicat marti, 05 aprilie 2022, 12:20 / Actualizat marti, 05 aprilie 2022 13:21Aflat la cel mai bun sezon al sau, Andrei Ivan o duce foarte bine si in viata personala.Varful de 25 de ani care are 12 goluri in 26 de partide pentru CS Universitatea Craiova are o relatie reusita cu fosta gimnasta Anda Butuc.+23 FOTOTanara in varsta de 21 de ani a fost legitimata la CS Dinamo, iar in 2014 a obtinut locul 3 cu echipa nationala la Campionatele Europene de juniori de la Sofia. ... citeste toata stirea