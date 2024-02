FOTO Concluziile lui Gigi Becali, imediat dupa FCSB - Sepsi: "Nu se ridica la valoarea pe care o asteptam"

Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 23:27 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 23:28FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Gigi Becali, finantatorul liderului, a analizat partida de pe Arena Nationala.Gigi Becali a fost multumit de siguranta aratata de formatia lui in repriza secunda si spune ca odata cu revenirea absentilor nu va mai avea nicio emotie.FCSB - Sepsi 1-0Laszlo Dioszegi se ia de FCSB: "Rar am vazut asa ... citește toată știrea