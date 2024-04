FOTO "Copilul" noului antrenor si-a ingenuncheat echipa in 4 zile * 3 gafe inexplicabile, doua in lupta pentru evitarea retrogradarii

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 20 aprilie 2024, 17:19 / Actualizat sambata, 20 aprilie 2024 18:21Octavian Valceanu continua prestatiile dezastruoase la FC Voluntari. A gafat inexplicabil la doua goluri cu Poli Iasi si echipa lui a pierdut cu 1-3.Asta dupa ce in urma cu 4 zile a facut o alta gafa uluitoare, cu Corvinul, in semifinalele Cupei Romaniei Betano. Atunci, la scorul de 2-1 pentru hunedoreni, a scapat mingea in fata si Coman a facut 3-1, inchizand partida.+18 ... citește toată știrea