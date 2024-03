FOTO Corvinul continua investitiile! Achizitie de Superliga facuta de hunedoreni

Articol de Ionel Lutan - Publicat joi, 07 martie 2024, 15:02 / Actualizat joi, 07 martie 2024 15:02Corvinul Hunedoara se pregateste de o revenire istorica in Liga 1 dupa 3 decenii. Echipa a ajuns in play-off-ul din B, desi nu are inca drept de promvoare, va avea un stadion nou, iar acum are si un autocar modern demn de primul esalon.Corvinul Hunedoara are un sezon excelent in Liga 2. Formatia lui Florin Maxim a acontat locul de play-off dupa un parcurs peste asteptari in acest campionat, ... citește toată știrea