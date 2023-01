FOTO Cristina Bucsa, jucatoare nascuta in Chisinau, a eliminat-o pe Bianca Andreescu de la Australian Open! Urmeaza un duel cu Iga Swiatek

Articol de GSP - Publicat miercuri, 18 ianuarie 2023, 11:23 / Actualizat miercuri, 18 ianuarie 2023 11:48Cristina Bucsa (25 de ani, 100 WTA) a reusit cea mai importanta victorie din cariera. E in turul 2 la Australian Open, dupa ce a trecut de Bianca Andreescu (22 de ani, 43 WTA), scor 2-6, 7-6(7), 6-4.Nascuta la Chisinau, Cristina Bucsa reprezinta Spania in circuitul feminin. Dupa ce anul trecut a fost eliminata in turul 1, acum a reusit sa ajunga in runda a 3-a, unde se va duela cu Iga ... citeste toata stirea