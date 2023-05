Articol de Alexandru Barbu - Publicat sambata, 20 mai 2023, 22:00 / Actualizat sambata, 20 mai 2023 22:16Sepsi - CFR Cluj * Dan Petrescu a rabufnit in minutul 54, cand VAR-ul a anulat reusita de 2-1 a lui Nana Boateng.In prima repriza de la Sfantu Gheorghe, tehnologia arbitrajului video a confirmat golul lui Petrila. Iulian Dima, aflat in camera VAR, a analizat daca in prealabil Cvek nu a comis cumva un fault in atac asupra lui Balasa, dar n-a intors decizia luata in teren de "centralul" ... citeste toata stirea