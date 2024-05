FOTO Cum a ales Yastremska, una dintre cele mai atragatoare jucatoare de tenis, sa sarbatoreasca aniversarea de 24 de ani * Imagini inedite

Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 18 mai 2024, 18:05 / Actualizat sambata, 18 mai 2024 18:08Ucraineanca Dayana Yastremska (33 WTA) a marcat printr-un clip inedit aniversarea de 24 de ani.Dayana Yastremska a depasit perioada complicata a carierei, o suspendare provizorie dictata pentru incalcarea protocolului doping. A avut castig de cauza la TAS, iar in 2024 are bilant pozitiv in circuit, 15 victorii si 10 infrangeri.FOTO. Dayana Yastremska, aparitie ravasitoare la aniversarea ... citește toată știrea