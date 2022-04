FOTO Cum arata piciorul lui Darius Olaru dupa faultul lui Susic: "Nu-l mai simtea, de asta a mers la spital"

Articol de GSP - Publicat luni, 18 aprilie 2022, 11:28 / Actualizat luni, 18 aprilie 2022 11:55Darius Olaru (24 de ani) a fost transportat la spital in timpul meciului dintre CFR Cluj si FCSB, scor 0-1, dupa ce a fost faultat dur de Mateo Susic, fundasul dreapta al gazdelor.Mijlocasul lui FCSB a fost victima unei intrari dure in minutul 43 al meciului cu CFR Cluj. Mateo Susic a pus talpa pe tibia dreapta a lui Olaru, de sus in jos, coborand apoi si spre glezna.Scos pe brate de pe teren, ... citeste toata stirea