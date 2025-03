FOTO Cum arata viata Simonei Halep, la doua luni dupa retragere: "Dorm linistita, sunt impacata!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 23 martie 2025, 12:22 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 12:25La aproape doua luni dupa retragerea din tenis, Simona Halep, 33 de ani, a dezvaluit cum arata viata ei in prezent.Pe 4 februarie 2025, la Cluj-Napoca, dupa infrangerea din primul tur al turneului Transylvania Open, Simona Halep si-a anuntat retragerea din tenis: "Corpul meu nu mai duce asa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. De aceea am vrut sa vin astazi la Cluj sa joc ... citește toată știrea