Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 25 august 2023, 22:00 / Actualizat vineri, 25 august 2023 22:51Dan Sucu, Victor Angelescu si Daniel Niculae, conducatorii Rapidului, au sarbatorit in stil mare golul marcat de Cristian Sapunaru in minutul 45 al deplasarii cu FCU Craiova. Giulestenii treceau in avantaj, scor 2-1.Loja Rapidului a fost plina in Banie. Langa Sucu, Angelescu si Niculae au luat loc si fotbalistii care nu au prins lotul, Junior Morais fiind surprins imbratisandu-se cu ... citeste toata stirea