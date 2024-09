FOTO Cum l-a primit Dan Sucu pe Boupendza, ultimul transfer de la Rapid * Fotografie de colectie pe Internet

Articol de Romeo Ene - Publicat sambata, 14 septembrie 2024, 10:04 / Actualizat sambata, 14 septembrie 2024 10:04Aaron Boupendza (28 de ani), ultimul transfer facut de Rapid, s-a intalnit pentru prima data cu Dan Sucu, actionarul majoritar al echipei. Omul de afaceri i-a facut primirea gabonezului in tricoul giulestenilor.Este cel mai important transfer facut de Rapid in aceasta perioada de mercato in contextul in care Boupenza este cotat de site-ul Transfermarkt la 5 milioane de euro. ... citește toată știrea