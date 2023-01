FOTO "Daca nici asta nu e penalty..." * Decizie de neinteles la Mioveni: nici reluarile nu l-au convins!

Articol de GSP - Publicat sambata, 21 ianuarie 2023, 19:34 / Actualizat sambata, 21 ianuarie 2023 19:44Petrolul a solicitat penalty in minutul 81 al meciului de la Mioveni, pierdut in cele din urma, 0-1, dar arbitrul de centru Rares Vidican a considerat ca nu a fost vorba de fault.In avantaj inca din minutul 10, CS Mioveni a tremurat spre final, in minutul 81, cand oaspetii au cerut penalty la un duel intre fundasul stanga Ionut Burnea si atacantul Robert Moldoveanu.Moldoveanu, ... citeste toata stirea