FOTO Daniel Ghita a corectat CV-ul * Dupa articolul din GSP, deputatul a recunoscut ca nu e campion mondial Glory

Articol de Alexandru Barbu, Razvan Lutac - Publicat luni, 31 ianuarie 2022, 22:10 / Actualizat luni, 31 ianuarie 2022 22:46Daniel Ghita, deputat PSD de Ilfov, sustinea in CV-ul lui oficial ca a fost campion mondial Glory, fapt demontat de GSP in urma cu o saptamana. Fostul kickboxer s-a revoltat la aparitia articolului, dar a rectificat ulterior CV-ul, validand astfel informatiile publicate de Gazeta.Conform CV-ului initial urcat pe pagina Camerei Deputatilor, Ghita era in 2014 "campion ... citeste toata stirea