FOTO David Popovici si Vlad Stancu s-au calificat cu primii doi timpi in finala A de la 400 m liber

Articol de Roxana Fleseru - Publicat vineri, 19 aprilie 2024, 13:34 / Actualizat vineri, 19 aprilie 2024 14:15Vlad Stacu (18 ani) si David Popovici (19 ani) vor inota unul langa altul in finala A de la 400 metri liber care va avea loc vineri seara in cadrul Campionatele Nationale de la Otopeni.Campionatele Nationale de la Otopeni sunt transmise de TVR SportDavid Popovici si Vlad Stancu, cei doi inotatori romani calificati la Jocurile Olimpice, au inotat vineri dimineata in seriile probei ... citește toată știrea