FOTO | Denis Alibec s-a pus pe treaba in Grecia! Postarea romanului de la antrenamentele lui Atromitos

Denis Alibec, atacant in varsta de 31 de ani, nu mai este jucatorul CFR-ului si a semnat cu Atromitos.CFR a decis sa faca anuntul oficial printr-un comunicat, iar jucatorul a fost deja prezentat zilele trecute la noua lui echipa. Atromitos a oficializat mutarea lui Alibec, iar jucatorul va fi coleg in prima liga greaca cu Dorin Rotariu.Alibec a dezvaluit ca are planuri mari la noua echipa. Fostul jucator al Astrei vrea sa marcheze cat mai multe goluri pentru a ramane in atentia echipei ... citeste toata stirea