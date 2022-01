FOTO Derby pe toate planurile: fiica lui Flavius Stoican se iubeste cu un jucator de la FCSB

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 30 ianuarie 2022, 16:05 / Actualizat duminica, 30 ianuarie 2022 16:23Derby-ul Dinamo - FCSB de diseara reprezinta si o "lupta" in familie.Dinamo - FCSB se joaca de la ora 20:00,. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 si Digi Sport 1.Andrei Burlacu (25 de ani), atacatul legitimat la FCSB, are o relatie de ani buni cu Lorena Stoican, fiica lui Flavius, antrenorul lui Dinamo.Relatia dintre cei doi este ... citeste toata stirea