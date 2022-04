FOTO Detaliul care socheaza dupa lupta dintre Fury si Whyte: "Sa ii retraga cineva licenta!"

Articol de GSP - Publicat luni, 25 aprilie 2022, 13:58 / Actualizat luni, 25 aprilie 2022 14:07Tyson Fury (33 de ani) l-a invins pe Dillian Whyte (34) prin KO tehnic si isi pastreaza titlul de campion mondial la categoria grea, versiunea WBC. Modul in care cei trei arbitri punctasera lupta pana in acel moment a starnit controverse.Fury si-a naucit oponentul in runda a 6-a cu un upercut necrutator. Britanicul dominase lupta si pana in acel punct,FURY VS. WHYTERege in ring si la incasari * ... citeste toata stirea