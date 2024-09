FOTO Din nou impreuna * Cum a aparut Cicaldau la primul antrenament dupa revenirea la Craiova

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 11 septembrie 2024, 13:51 / Actualizat miercuri, 11 septembrie 2024 14:24Alexandru Cicaldau (27 de ani) este cel mai important jucator transferat de Universitatea Craiova in aceasta perioada de mercato. Internationalul roman este la cea de-a doua experienta in Banie, dupa cea din perioada 2018-2021. Astazi a sustinut primul antrenament alaturi noii coechipieri.Cicaldau va evolua in urmatoarele 4 sezoane pentru Craiova. Prezentat oficial luni seara, ... citește toată știrea