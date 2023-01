FOTO Dinamo s-a reunit azi * Ce jucatori s-au prezentat pana acum la vizita medicala

Articol de Catalin Stroia - Publicat luni, 09 ianuarie 2023, 09:23 / Actualizat luni, 09 ianuarie 2023 10:06Dinamo are programata vizita medicala in cursul zilei de azi, la Policlinica Vitan.Primii veniti au fost Razvan Patriche, veteranul "cainilor rosii" si Nelut Rosu. Pana acum, la vizita medicala nu a venit niciun jucator strain.FCSBUn titular a intrat in ultimele luni de contract cu FCSB * Ce optiune are formatia ros-albastraJucatorii dinamovisti prezenti pana acum la vizita ... citeste toata stirea