FOTO Dinamovistii se uita cu invidie * Un sat de 2.000 de locuri va avea arena de 12 milioane de euro: "Ne dorim sa avem un stadion conform cu standardele FIFA si UEFA"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 26 mai 2024, 13:11 / Actualizat duminica, 26 mai 2024 13:24In Sibiu se mai pregateste construirea unui stadion modern. Dupa arena pe care joaca Hermannstadt, se pune la cale ridicarea unui stadion pentru CSC Selimbar. In satul Vestem, care nu are mai mult de 2.000 de locuitori.CSC Selimbar nu a avut drept de promovare in noul sezon din Superliga, dar sefii spera sa poata remedia situatia pana la inceputul noului an. Asta in timp ce ... citește toată știrea