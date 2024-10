FOTO Dominic Thiem si-a incheiat oficial cariera de tenismen * Austriacul si-a agatat racheta in cui in Viena

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat miercuri, 23 octombrie 2024, 09:50 / Actualizat miercuri, 23 octombrie 2024 10:28Dominic Thiem si-a incheiat cariera de tenismen la varsta de doar 31 de ani. Fostul castigator de la US Open a jucat ultimul meci oficial chiar in tara sa natala, Austria, la turneul ATP de la Viena, unde a pierdut in primul tur in fata italianului Luciano Darderi (22 de ani, #42 ATP), scor 6-7(6), 2-6.Thiem a reusit primul break in setul 1, la scorul de 2-2, dar Darderi ... citește toată știrea