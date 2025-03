FOTO Donald Trump, intalnire de gradul zero cu controversatul luptator MMA Conor McGregor: "Ceea ce se intampla in acea tara este o farsa"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 18 martie 2025, 13:40 / Actualizat marti, 18 martie 2025 13:46Conor McGregor (36 de ani), luptatorul MMA, s-a intalni luni la Casa Alba cu Donald Trump (78 de ani), presedintele Statelor Unite ale Americii. Irlandezul s-a dus in Biroul Oval cu Dee Devlin, partenera lui, si cei patru copii ai lor, Conor Jack Jr, Croia Mairead, Rian si Mack.Starul din MMA a fost condamnat in trecut pentru agresiune sexuala, in Irlanda. In noiembrie 2024, McGregor a fost ... citește toată știrea